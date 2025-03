Fiorentina-Juve, Fagioli: “Dispiaciuto per il momento dei bianconeri”

Intervistato nel post partita della vittoria in Serie A contro la Juventus, ha parlato il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita contro la Juventus, ha parlato il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli . Di seguito le risposte alle domande in diretta.

Cosa significa questa partita e questa vittoria per te?

“E’ stata una partita emozionante per me; giocare contro la Juve, con cui ho giocato fino a due mesi, lo è stato. So che questa è sempre una partita importante per Firenze e per la Fiorentina, così come per la Juve. L’ho vissuta da entrambi i lati e ora sono contento di aver vinto 3-0 insieme ai miei compagni”.

Sai già se ti è stato assegnato il secondo assisti?

“A due perché mi sono comprato al fantacalcio. Mi ero comprato quest’estate, ma non è andata tanto bene fino a gennaio (ride ndr)”.

Che alchimia si è creata a centrocampo?

“Ci siamo trovati già molto bene giovedì contro il Panathinaikos. Siamo tanti centrocampisti qui alla Fiorentina e tutti forti. Tutti meritiamo di giocare e oggi abbiamo fatto una grande partita. Sono felice di avere dei compagni che ogni giorno della settimana mettono in difficoltà il mister per fargli scegliere chi giocare”.

Riconosci la Juve di oggi a quella di qualche mese fa in cui c’eri tu?

“Domanda un po’ scomoda. E’ in un momento di difficoltà e mi dispiace per loro. Spero che escano in fretta, ma in questo momento qui devo pensare alla Fiorentina e ad arrivare più in alto possibile sia in campionato che in Conference. Questo è il mio obiettivo e della squadra. Sono molto contento di essere qua”.

Quanta voglia avevi di dire che su di te qualcuno si sbagliava?

“La voglia di rivalsa c’è sempre, ma fa parte dello sport. A livello personale si vuole sempre essere importanti per una squadra”.