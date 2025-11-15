Fiorentina-Juve, due rientri per Vanoli. Ma Gosens è in dubbio

Robin Gosens, esterno della Fiorentina uscito infortunato nella sfida contro l'Inter, potrebbe non esserci contro la Juve

In vista della 12ª giornata di Serie A, la Juve sarà ospite al Franchi. I bianconeri di Luciano Spalletti devono dare una risposta dopo il deludente pareggio (0-0) trovato nel derby. Tuttavia, i toscani -ultimi con 5 punti- hanno voglia di riscatto e vogliono regalare i tre punti al neo tecnico Vanoli.

Nella formazione viola, molto probabilmente, sarà assente Robin Gosens. L’esterno è fermo dal 29 ottobre, quando è uscito nella sfida contro l’Inter. Il tedesco ha già saltato le gare contro Lecce e Genoa e non ha ancora completato il recupero. L’infortunio riguarda una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra, e in questi giorni il giocatore ha continuato a lavorare a parte seguendo un programma personalizzato.

Lo staff medico valuterà le sue condizioni fino all’ultimo. In caso di nuovo forfait, è pronto a sostituirlo Tommaso Fortini, classe 2006 e prodotto del settore giovanile viola, una delle poche note liete della stagione. Intanto sono già rientrati in gruppo Ndour e Martinelli, pienamente recuperati e nuovamente a disposizione.