Igor Matic: “Contro la Fiorentina il Cukaricki ha fatto meglio della Juve”

Questa sera la Fiorentina affronterà il Cukaricki in Conference League. In conferenza stampa il giocatore della squadra serba Igor Matic ha detto: "Ho letto una statistica in cui il Cukaricki ha avuto più il pallone della Juventus due settimane fa. Il problema sono stati i nostri errori ma in partita serve anche fortuna, mi auguro che domani i miei ragazzi siano più concentrati per arrivare al risultato. Poi con un giocatore in meno diventa sempre molto difficile. Per noi è stato un grosso handicap".