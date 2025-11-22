Fiorentina-Juve 1-1, Spalletti a Dazn: "Dobbiamo alzare il livello. I cori su Vlahovic..."

Il tecnico della Juve Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post gara per analizzare il pari contro la Fiorentina

Dopo il pari (0-0) nel derby della Mole la Juve si fermano in casa della Fiorentina. Al gol di Kostic nel primo tempo, risponde il gol di Mandragora. Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri di Luciano Spalletti. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, ecco le parole del tecnico di Certaldo.

“Effettivamente siamo stati troppo scolastici nel primo tempo. Ci sono stati troppi errori di qualità: il nostro livello deve essere superiore. Dobbiamo alzarlo e venire in campi del genere e vincere. Vanoli ha saputo dargli una grande carica emotiva, conosciamo bene la sua attitudine a far lottare e correre.

L’ambizione è la lotta per lo scudetto, non lo scudetto: è differente. Noi possiamo dare più di quello che abbiamo mostrato oggi. Il silenzio nello spogliatoio nel post partita mi fa capire che anche loro sono insoddisfatti. Abbiamo trovato poco Yildiz, troppe giocate difensive. Quando lo abbiamo liberato è mancato il passaggio finale: quando parlo di alzare la qualità intendo questo. Dobbiamo verticalizzare molto di più sulla punta.

Cori su Vlahovic? Dusan ha un carattere straordinario: più lo criticano più si fortifica. Dobbiamo smettere di far entrare queste persone negli stadi: ne vale la bellezza dello sport migliore del mondo. Se non ci fosse il calcio, la vita sarebbe più triste: dobbiamo migliorare come uomini.”