Fiorentina-Juve 1-1, Kalulu: “Non faccio paragoni. Era rigore netto”

Secondo pareggio consecutivo per la Juve che, dopo il pareggio nel derby, non va oltre l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina

Dopo il pari (0-0) nel derby della Mole la Juve si fermano in casa della Fiorentina. Al gol di Kostic nel primo tempo, risponde il gol di Mandragora. Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri di Luciano Spalletti. Nel post partita, nella consueta conferenza stampa, ecco le parole di Pierre Kalulu.

Cosa le chiede di diverso Spalletti?

“Non mi piace troppo parlare di queste cose tattiche e fare paragoni con il passato. Non voglio dire stupidaggini.

Da dove nascono le vostre difficoltà?

“Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce, così lasciamo gli avversari con la speranza di fare qualcosa e in Serie A non vuoi fare certi errori”.

Come giudica l’episodio del rigore?

“Devo rivedere l’azione ma secondo me Vlahovic è stato strattonato. Per me era rigore”.

Ha visto Vlahovic nervoso?

“No, lui non era nervoso. Ha accusato i cori: è normale per un essere umano. Sono gesti brutti da vedere e da sentire”.