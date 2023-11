Fiorentina, Italiano: “Contro la Juve ci è mancato il supporto della Curva”

In vista della sfida contro il Bologna l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni del club viola. "Vincere in Serbia è stato utile. Dobbiamo archiviare la Conference adesso dove siamo riusciti a ribaltare il ritardo in classifica. Ora affrontiamo il Bologna che è un avversario importante. Ci servono punti in classifica", ha detto l'allenatore della Fiorentina.