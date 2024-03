Fiorentina femminile, De La Fuente: “Mi aspetto una Juventus vendicativa”

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina femminile, ha parlato della prossima sfida alla Juventus Women per la Poule Scudetto

Tramite i canali ufficiali del club, Sebastian De La Fuente ha parlato della prossima sfida per la Poule Scudetto alla Juventus Women. Ecco le sue parole: "Stiamo lavorando bene e stiamo cercando di ritrovarci come squadra. Non siamo smarrite, però qualche certezza nelle ultime due partite l'abbiamo persa. Sia la Juventus sia noi vogliamo fare punti: loro perché vengono dall'eliminazione dalla Coppa Italia, noi perché abbiamo perso le ultime due. Mi aspetto una partita difficilissima, che potrà risolversi con un episodio. Dobbiamo focalizzarci sulle nostre certezze e ritrovare le cose che sappiamo fare meglio, cosa ci ha portato fino a qua. Dobbiamo avere la responsabilità di mantenere quella posizione e andare a prenderci quell'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio anno".