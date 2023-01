Filippo Inzaghi: “Scudetto? La Juventus si riprenderà”

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei bianconeri e della Champions.

redazionejuvenews

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina, ha detto la sua a Il Corriere della Sera sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Vedremo chi avrà indovinato la preparazione. Di sicuro influirà. Tutti sono andati a tentativi inevitabilmente. Come nel lockdown: qualcuno ne è uscito più forte, qualcuno più debole. Il Napoli resta il favorito. Fino alla fine del campionato il primato anche per il gioco. La Juve ha pagato l'uscita dalla Champions League, nessuno se la aspettava. Ma in campionato credo che i bianconeri e i nerazzurri dell'Inter si riprenderanno.

Il Milan ha un grande allenatore come Pioli e dirigenti all'altezza come Maldini e Massara, sanno bene cosa fare. Chiaro che il Napoli ha viaggiato a velocità doppia, ma i rossoneri hanno tutto per provare a recuperare per lo scudetto e per andare avanti in Champions League.

L’Inter ha passato un girone di Champions durissimo, ha speso molte energie, qualificandosi ha fatto qualcosa di eccezionale. La Juve ha pagato l’uscita dalla Champions, nessuno se l’aspettava. Ma in campionato tutte e due si riprenderanno. Lukaku? Anche io l’avrei ripreso, ma è chiaro che non giocando a lungo deve recuperare la condizione. Il problema sono stati soprattutto gli infortuni, che l’hanno rallentato. Ma dopo la sosta rivedremo il miglior Romelu. Così come Lautaro. Sarà stanco, ma sarà ancora più carico dopo la vittoria del Mondiale, vincere aiuta a vincere".