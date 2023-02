Fifa, Del Piero fa visita a un ospedale di Parigi con altre Legends

In attesa della serata per il The Best FIFA Football Awards 2022 di stasera, l'ex capitano bianconero ha incontrato ai bambini in ospedale

redazionejuvenews

Stasera a Parigi ci sarà la cerimonia per il The Best FIFA Football Awards 2022. In questa occasione verranno premiati i protagonisti, al maschile e al femminile, della passata stagione. A questo evento prenderanno parte grandi ex calciatori: Youri Djorkaeff, Alessandro Del Piero, Geremi Njitap e Houssine Kharja.

Le quattro Legends però, oltre alla loro presenza alla premiazione, si sono resi protagonisti di una bella iniziativa. Gli ex giocatori sono stati al Robert Debré University Hospital di Parigi, dove hanno incontrato i bambini ricoverati nei reparti di cardiologia, gastroenterologia e nefrologia e poi altri in una sala comune della struttura.

A tal proposito, l'ex capitano della Juventusha raccontato le emozioni vissute durante la visita. Queste le sue parole: "Oggi è stato davvero commovente. All'inizio è stato uno spettacolo triste, perché ti trovi di fronte a tutti questi bambini che lottano per la loro salute. Ma non ci è voluto molto per renderci conto che c'è molto di più, perché puoi vedere la forza, la speranza e la fiducia in loro e il sorriso che hanno per te. Mi sento così fortunato. Ero così felice di essere lì e di passare del tempo con loro, parlare con loro e condividere alcune esperienze".