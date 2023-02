Del Piero esalta Di Maria: “Può giocare dove vuole, è quasi immarcabile”

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero si è soffermato sul Fideo. L'ex capitano bianconero ha raccontato un aneddoto: "Abbiamo fatto una sfida di calci di punizione questa estate durante la tournée della Juventus. Chi ha vinto? Devo dire che è finita in parità, però poi ci siamo sentiti anche durante il Mondiale". Sul piano personale: "Non l'ho conosciuto in modo approfondito, ma l'impressione è di un ragazzo molto concreto, che è un po' anche il suo gioco. Rischia, ma va sulla concretezza. Rischia perché è un giocatore di personalità, calcia in qualsiasi momento e spazio del campo, rischia perché fa l'uno contro uno, però quando hai uno così in squadra che ti dà questa opzione".