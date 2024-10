Festa: “Momento migliore del Cagliari per affrontare la Juventus”

Gianluca Festa ha parlato della prossima sfida del Cagliari contro la Juventus: per l'ex rossoblù, la squadra sarda può fare una buona partita

Intervistato per Radio Sportiva, Gianluca Festa, ex calciatore rossoblù, ha parlato della prossima sfida del Cagliari alla Juventus. Ecco le sue parole: “Il Cagliari si prepara a giocare contro una Juventus fortissima, reduce da un’importante impresa in coppa. Tuttavia, i sardi arrivano con lo spirito migliore possibile. Infatti, nella partita precedente, hanno vinto in trasferta contro il Parma, segnando tre gol. Un’impresa notevole per una squadra che era in crisi offensiva, avendo segnato solo un gol nelle partite precedenti. Questo successo dona grande fiducia alla squadra, che ha giocato in modo aggressivo e propositivo, mostrando buone trame di gioco, fraseggi interessanti e passaggi filtranti. Uno di questi, indirizzato a Piccoli, ha portato a un bel gol”.

Festa: “Il Cagliari può strappare punti”

L’ex calciatore rossoblù ha proseguito: “D’altro canto, il Parma mi ha deluso, soprattutto dal punto di vista difensivo. Considero il Parma una buona squadra, ma contro il Cagliari ha mostrato lacune difensive significative. Ora il Cagliari si prepara ad affrontare la Juventus a Torino, con il pronostico chiaramente a favore dei bianconeri. Tuttavia, se il Cagliari riuscirà a mantenere questo spirito combattivo, potrebbe anche strappare qualche punto”.