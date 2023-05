Feltri: “Restituite alla Juventus ciò che si è guadagnata sul campo!”

Un danno non solo per la Juventus

Per il direttore di Domani, il trattamento riservato alla Juventusdalla Giustizia Sportiva non danneggerebbe solo il club bianconero. In un ottica più generale, è un danno al sistema calcio italiano. Ecco cosa ha detto: "A prima vista è la Giustizia sportiva che mi sembra in alcuni momenti ridicola oltre che illogica. Poi, non so se ci sono delle trame. Io non riesco mai a fare il dietrologo. Il danno non è solo per la Juve, lo sputtanamento è del calcio nel suo complesso. E' uno dei punti più bassi toccati dal calcio italiano dal punto di vista della logica. Poi naturalmente il campionato non è stato così falsato, ma hanno fatto di tutto per rovinarlo e quasi quasi ci riescono".