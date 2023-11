Felipe Melo: “Felice della mia carriera ma alla Juve potevo fare di più”

Intervistato a DAZN, Felipe Melo, fresco conquistatore della Copa Libertadores con la Fluminense, ha ripercorso la sua carriera da calciatore ancora in attività. Non potevano mancare i suoi riferimenti ai lunghi anni trascorsi in Serie A con la maglia di Fiorentina, Juventus e Inter. In particolare, con i bianconeri il calciatore brasiliano avrebbe dichiarato di essere rammaricato di non essersi espresso al meglio. Ecco le sue parole: