“Federico Chiesa – Back on Track”: dal 3 febbraio la prima serie Juventus

I bianconeri hanno comunicato la pubblicazione di una serie riguardante il rientro di Federico Chiesa dopo l'infortunio

redazionejuvenews

La Juventus, tramite il suo sito internet, ha reso nota la pubblicazione della prima serie tv creata da Juventus Creator Lab, che vedrà come protagonista Federico Chiesa: la produzione ripercorrerà il percorso del giocatore bianconero, dall'infortunio dello scorso anno al suo ritorno in campo.

"“Federico Chiesa - Back on Track” è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Un documentario che sarà distribuito a partire dal 3 febbraio per l'Italia, presto anche in tutto il mondo, in esclusiva su Amazon Prime Video.

IL LUNGO VIAGGIO DI FEDE

9 gennaio 2022, Stadio Olimpico di Roma. Alla mezz'ora del primo tempo Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l'inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il quale Federico dovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff della Juventus e un nuovo prezioso amore.

JUVENTUS CREATOR LAB

Il posto in cui nascono i prodotti digitali di Juventus, il centro della creatività e dei contenuti che ogni giorno alimenta i canali ufficiali bianconeri. Che con orgoglio annuncia la sua prima Produzione Originale. Segnatevi dunque, ancora una volta, la data italiana: 3 febbraio. Ci vediamo su Amazon Prime Video, per vivere insieme il percorso di Fede… Back on Track.

Juventus Creator Lab è la nuova struttura creativa di Juventus, dove creator con diverse specificità – designer, video makers, writers, infuencers, streamers, social media creators – confluiscono in un unico polo produttivo nel cuore degli Headquarters del Club bianconero. I progetti di Juventus Creator Lab, abbracceranno tutto il mondo bianconero: le storie dei giocatori della Prima Squadra, quelle delle Juventus Women e dei ragazzi della Next Gen, fino a quelle dei campioni che hanno scritto pagine leggendarie dell'epopea juventina o quelle, come Team Jay, dedicate ai più piccini. Una produzione vasta e articolata, per soddisfare il palato di chi già tifa Juventus, ma anche per avvicinare un nuovo pubblico, magari ancora distante dal calcio, e farlo appassionare al gioco più bello del mondo e a una delle squadre più amate." (Juventus.com)