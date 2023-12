Fassone: “Non mi aspettavo la Juventus così in alto e il Napoli lontano”

Intervistato a Radio Marte, Marco Fassone ha parlato di alcuni temi del campionato di Serie A. L'ex dirigente del club partenopeo sarebbe in particolare sorpreso dal cammino della Juventus e del Napoli. Ecco le sue parole: “Non mi aspettavo, a questo punto del campionato, il Napoli così lontano dalla vetta e la Juventus così in alto, ma le due squadre stanno raccogliendo quello che è stato seminato nella prima parte del campionato e quindi la classifica rispecchia quello che abbiamo visto in questi primi quattro mesi. Mazzarri ha avuto un inizio complicato, onestamente avere subito di fronte Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus è stato terribile. Però contro l’Inter ho visto l’atteggiamento giusto del Napoli, specie nella prima mezz'ora, quando la squadra mi è anzi piaciuta molto. Juve-Napoli? A me piace di più come gioca il Napoli, ma la Juventus è oggettivamente quadratissima".