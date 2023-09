Fagioli ultras bianconero: il settore ospiti del Castellani è una bolgia

La Juventus ha vinto ieri sera la partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A: i bianconeri si sono imposti per 2-0 nella partita contro l'Empoli, grazie alle reti segnate da Danilo nel primo tempo e da Federico Chiesa nel secondo. Una partita che ha portato la squadra di Massimiliano Allegri al secondo posto in classifica a sette punti, due lunghezze dietro Milan e Inter che hanno ottenuto tre vittorie nelle prime tre partite.