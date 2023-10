Fagioli, parla la madre: “Arriverà il momento di raccontare”

La Juventus si sta avvicinando alla partita con il Milan di domenica, alla quale non prenderà parte Nicolò Fagioli; che ha iniziato a scontare la squalifica di 7 mesi commiata per il caso scommesse. Intervistata dai microfoni de La Repubblica, la madre del giocatore Laura, ha parlato della situazione che sta coinvolgendo il figlio: "La verità è che in questa vicenda siamo tutti vittime. Arriverà il momento di raccontare".