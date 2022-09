News Juve – Annuncio pesante: “Possibile sia venuto fuori solo ora?”

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri contro la corazzata Psg. Un primo tempo che poteva far pensare addirittura ad un'imbarcata dei bianconeri e una seconda frazione che ha dimostrato come con un pizzico di cattiveria in più si sarebbe potuto agguantare anche il pareggio. Quel trio di fenomeni che in transalpini hanno davanti ha fatto la differenze. In particolare Mbappè, autore di una doppietta e letteralmente imprendibile per il pur veloce Bremer.