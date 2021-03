Fagioli, l’agente: “Alla Juve gira un’aria strana. Faremo le dovute riflessioni”

L'agente della giovane promessa bianconera parla del futuro del suo assistito a Torino

redazionejuvenews

La Juventus è in fase di restaurazione. La stagione 2020/21 è stata deludente da ogni punto di vista: fuori dalla Champions League e fuori dalla corsa Scudetto. In ballo adesso c'è solo la finale di Coppa Italia e la qualificazione nel torneo più prestigioso d'Europa, due obiettivi che devono andare in porto se Pirlo vuole continuare il suo progetto sulla panchina bianconera. Nel progetto della Juve del futuro c'è sicuramente Niccolò Fagioli, giocatore bianconero dell'Under 23, che è una delle promesse del settore Juventus. Già dal suo esordio nella prima squadra ha convinto dirigenza e tifosi, tuttavia il suo futuro a Torino non è sicuro al cento per cento.

Ad intervenire sulla questione è Andrea D’Amico, l'agente di Fagioli. Il procuratore, in un’intervista a Minutidirecupero, si è esposto sul futuro del giovane talento della Juve: "Per quanto riguarda Fagioli, a fine campionato ci troveremo con la Juventus e faremo le dovute riflessioni. Sicuramente è uno dei profili più interessanti tra i loro giovani, la Juve lo sa, conosce il suo valore e dopo l’esordio in A l’ha inserito in un gruppo comunque qualitativo come quello dell’under 23".

Poi ha confermato che alla Continassa c'è una situazione particolare, dovuta alla mancata qualificazione ai quarti di finale di Champions League e alla brutta sconfitta contro il Benevento in casa, un KO che di fatto ha compromesso seriamente la corsa per il decimo Scudetto consecutivo: "La Juve è la Juve, anche se attorno a essa ora c’è un’aria strana, sembra che all’improvviso non si tratti più di una grande squadra solo perché non è in testa al campionato dopo nove scudetti vinti consecutivamente, nove, sottolineo. Aspetteremo la fine della stagione e con il club valuteremo qual è il miglior futuro possibile per Nicolò". Siamo certi che la dirigenza bianconera non ha intenzione di lasciarsi scappare un talento come Fagioli.