Extra Juve, Sfera Ebbasta si esibirà all’Allianz Stadium!

La prossima estate saranno moltissimi gli artisti che canteranno all’Allianz Stadium, lo stadio che ospita le partite della Juventus. Pochi minuti fa, tramite Instagram, anche Sfera Ebbasta ha annunciato la sua presenza. Il suo show si terrà il prossimo 23 giugno. Dunque, il trapper si aggiunge ad artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Ligabue e Max Pezzali che hanno già scelto lo Stadium come teatro dei loro concerti.

