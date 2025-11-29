L'ex Szczesny: "La Juventus mi ha insegnato la disciplina, perché è una squadra..."

Le dichiarazioni del portiere ex Juventus in un'intervista rilasciata al magazine polacco GQ: il suo pensiero sul club bianconero

In un’intervista rilasciata al magazine polacco GQ Wojciech Szczesny, attuale portiere del Barcellona ed ex giocatore della Juventus, ha parlato dell’importanza che il club bianconero ha rivestito nel corso della sua carriera. Di seguito le dichiarazioni del portiere polacco:

“La Juventus mi ha costruito, mi ha insegnato la disciplina, perché è una squadra completamente diversa da quelle che conoscevo. L’Arsenal è un calcio bellissimo, ma senza la pressione di vincere il campionato. La Roma mi ha dato un assaggio del successo. Il Barcellona mi dà la pura gioia di essere un calciatore. La Juventus è una routine quotidiana sotto la massima pressione. Lì, vincere è l’unica cosa che conta. E ho potuto impararlo. Diventare una parte importante di un club del genere è incredibilmente edificante.

Capisci? Avrei potuto sostituire Buffon! Non c’era sfida più grande nel mondo dei portieri. Pensavo di giocare due o tre anni e che avrebbero trovato qualcuno più giovane, ma alla fine ho continuato a prolungare i contratti fino a diventare il giocatore più anziano della Juventus, con più presenze, più esperienza e quello che ha iniziato a costruire la squadra. Ho giocato la mia prima stagione al Barcellona gratis. Quello che ho ricevuto dal Barcellona è stato esattamente quello che ho dovuto restituire alla Juve per aver rescisso anticipatamente il mio contratto“.