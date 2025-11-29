Un ex Juventus si ritira dal calcio: ecco di chi si tratta

Un ex calciatore della Juventus è pronto a salutare il calcio giocato e intraprendere la strada per diventare agente: ecco di chi si tratta

Un ex giocatore della Juventus è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo e chiudere con il calcio giocato: si tratta di Miralem Pjanic, centrocampista che in Italia ha indossato la maglia della Roma e quella bianconera, per poi approdare al Barcellona nel 2020.

Quale sarà ora il futuro dell’ex centrocampista bosniaco? Con probabilità, il suo nuovo obiettivo sarà quello rimanere all’interno del mondo del calcio con un’altra veste, ovvero quello di procuratore. Oggi l’ex calciatore della Juventus si trova a Dubai con la famiglia, e nel giro di qualche ora dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del suo addio al calcio giocato.