Ex Juventus, idea Bonucci per il Genoa: può sostituire Dragusin

Bonucci potrebbe tornare in Italia nel prossimo calciomercato: sulle tracce dell'ex Juve ci sarebbe il Genoa in caso di cessione di Dragusin

Naufragata la Roma, non naufragherebbe l'Italia per Leonardo Bonucci. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l'ex difensore della Juventus si starebbe aprendo una nuova porta, quella che porterebbe al Genoa. Sul fronte rossoblù, il Tottenham farebbe sul serio per Radu Dragusin, altro giocatore dal passato bianconero.