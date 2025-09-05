Ex Juve, Thiago Motta può tornare in panchina! Ecco chi lo cerca
Ex Juve, Thiago Motta può tornare in panchina! Ecco chi lo cerca

Stefania Palminteri
5 Settembre, 13:59
Thiago Motta può tornare ad allenare: l'ex tecnico della Juve, infatti, è stato proposto ad un top club europeo

Nelle ultime ore il nome di Thiago Motta, ex allenatore della Juve, è tornato a circolare con forza nel panorama europeo. Il pubblico calcistico, nel corso della finestra estiva di mercato, si aspettava un rientro in panchina il prima possibile. Tuttavia, nessun club ha puntato sul predecessore di Igor Tudor.

Nelle ultime ore, però, la storia potrebbe cambiare. Secondo vari insider di mercato, un intermediario ha offerto al tecnico italiano il ruolo di guida tecnica al Bayer Leverkusen. Il top club tedesco è alla ricerca di un nuovo timoniere per la prossima stagione, dopo l’esonero fulmineo di Erik ten Hag. Si tratta di un contatto preliminare, ma già indicativo dell’interesse del club tedesco verso un allenatore giovane e con esperienze internazionali importanti.

