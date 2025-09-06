Ex Juve, Thiago Motta al ritorno in panchina? Non solo il Bayer...

Thiago Motta, ex allenatore della Juve, è cercato da due squadre europee. Ecco quali campionati lo vogliono

Il nome di Thiago Motta , ex tecnico della Juve, inizia a circolare con forza nel mercato degli allenatori. Dopo l’esonero dai bianconeri a marzo, l’italobrasiliano è ora al centro di nuove ipotesi per il suo futuro in panchina. Nonostante sia ancora sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 2026, il suo ritorno in campo potrebbe permettere alla società torinese un notevole risparmio economico.

Tra le destinazioni più concrete spuntano le opzioni Bayer Leverkusen -che ha da poco esonerato Erik ten Hag– e Fenerbahce, in cerca del sostituto di Mourinho. Tuttavia, nonostante entrambi i progetti attirino l’attenzione dell’ex numero 10 della Nazionale, preferirebbe prendersi un anno sabbatico e non inserirsi a stagione iniziata.