Ex Juve, Tevez rivela: “Mi sono ritirato perchè ho perso il mio tifoso numero 1”

Carlitos Tevez è stato uno degli attaccanti più amati dai tifosi della Juve nell'epoca dei 9 scudetti consecutivi. Grinta e carisma tipici argentini che hanno fatto innamorare il mondo bianconero. Intervistato da Clank Media l'ex attaccante della Vecchia Signora ha rivelato il motivo che lo ha portato al ritiro: "Ho perso il mio tifoso numero 1, mio ​​padre. Quando avevo 8 anni, quello che venne a trovarmi era lui! Allora mi sono detto: ‘perché dovrei continuare a giocare?’ Allora mi sono alzato e ho detto: ‘Non gioco più per nessuno’". Dopo il suo ritiro Tevez è diventato allenatore ma non ha mai dimenticato la Juve, venendo a far visita ai bianconeri a Torino in più di un'occasione.