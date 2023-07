Hamza Rafia torna in Serie A dopo l'esperienza con la Juve: il Lecce ha ufficializzato l'acquisto, deragliando la concorrenza dei club di B

Hamza Rafia torna in Serie A. Dopo l'esperienza nella rosa della Juventus da giovanissimo e quella positiva in Serie C con il Pescara, il centrocampista vestirà la maglia del Lecce.