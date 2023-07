Ex Juve, Rafia tra Lecce e Serie B: le parole del presidente del Pescara

Hamza Rafia, ex giocatore della Juventus, potrebbe presto trasferirsi dal Pescara: il Lecce sarebbe forte su di lui sulla concorrenza in B

Hamza Rafia potrebbe tornare in Serie A dopo l'esperienza alla Juventus. Dopo la positiva stagione al Pescara in Serie C, il giocatore sarebbe entrato nelle mire del Lecce. Non manca la concorrenza, concentrata in Serie B, ma il club salentino pare ora essere nettamente in vantaggio.