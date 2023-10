Ex Juve, nuovo ruolo per Benatia: sarà direttore sportivo in Francia

Nuova prospettiva per Mehdi Benatia. L'ex calciatore della Juventus aveva svolto negli ultimi tempi il ruolo di procuratore, chiudendo per il Marsiglia l'operazione Azzedine Ounahi. Secondo Tmw, per Benatia sarebbe scoccata l'ora di cambiare nuovamente veste: non più agente bensì direttore sportivo di un club professionistico. E, forse non a caso, a offrire tale mansione sarebbe stato proprio il Marsiglia.