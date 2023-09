Ex Juve, non c’è pace per Caldara: nuovo grave infortunio

L'infortunio di Mattia Caldara, ex difensore della Juve, lo ha costretto all'operazione: il difensore italiano sarà out per i prossimi 3 mesi

Ancora una brutta notizia per Mattia Caldara. Dopo che una flebile luce era riafforata per lui con l'inserimento del difensore nella lista dei giocatori del Milan per la Champions League, la brutta notizia. Il calciatore ex Juventus si è infatti gravemente infortunato. Il calciatore dei rossoneri ha subito un brutto colpo alla caviglia tanto da essere costretto all'intervento chirurgico.