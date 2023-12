Ex Juve, Marchetti: “La Roma lontana dalla chiusura per Bonucci”

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato dello stato della trattativa per portare Leonardo Bonucci alla Roma. Per il giornalista, dichiarare che il giocatore ex Juventus sarebbe vicino al ritorno in Italia sarebbe quantomeno prematuro. Ecco le sue parole: "La Roma una chiacchierata con l'entourage di Bonucci se l'è fatta per cercare di capire che tipo di operazione si può fare. Ha raccolto la disponibilità di Bonucci a tornare in Italia. Ma da qui a dire che la trattativa è chiusa ce ne corre".