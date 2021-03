Ex Juve, Lichtsteiner sarà un orologiaio: “Questo mondo mi ha sempre affascinato”

Le dichiarazioni dell'ex terzino bianconero

"Mi piace molto questo lavoro, in generale sono sempre rimasto affascinato dagli orologi. Dopo la carriera da calciatore voglio immergermi in questo mondo. Mi piacerebbe conoscere il mestiere: come funziona un orologio, come smontarlo e poi rimetterlo a posto. Spero di ottenere tante informazioni corrette su questo settore. In Svizzera, in particolare, il livello è estremamente alto. Difesa? La difesa è un'arte, proprio come gli orologi. Il normale tifoso spesso non si rende conto di quanto siano importanti le sottigliezze tattiche su un campo di gioco. Spesso è sufficiente girare una piccola vite per ottenere un grande effetto. Questo vale sia per il calcio che per gli orologi". Non è però escluso un futuro ritorno nel mondo del pallone: "Ho già completato i primi corsi, potrei immaginare di fare uno stage in un club, magari in qualità di assistente allenatore. Voglio riempire il mio bagaglio con più esperienze possibili".