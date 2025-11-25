Ex Juve, Kaio Jorge: "Pago i miei compagni ogni volta che..."

L'ex attaccante della Juve Kaio Jorge, in una recente intervista, ha spiegato come ripaga i compagni che lo aiutano a segnare

Kaio Jorge, ex attaccante della Juve, sta vivendo una grande stagione con la maglia del Cruzeiro. 21 gol e 7 assist nel 2025 fino ad ora. Il brasiliano sogna di andare al mondiale con i verdeoro -allenati da Ancelotti– e, come ha rivelato in una recente intervista a RMC Sport, dopo ogni suo gol ripaga il compagno di squadra che gli ha servito il passaggio vincente. Ecco le sue parole.

“Dopo la gara contro la Juventude, ho fatto un bonifico di 3.000 reais (circa 500 euro ndr) a Kairi dopo la partita. Lo faccio per realizzare un sogno e alla fine non mi costa caro.”