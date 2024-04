Juve, da Alcaraz a Milik: non solo Allegri, tutti sotto accusa

La Juve ha conquistato appena 18 punti nel girone di ritorno, un risultato quasi imbarazzante che mette a forte rischio il futuro di Massimiliano Allegri. Niente è stato ancora ufficialmente deciso ma l'impressione è che la seconda esperienza in bianconero dell'allenatore italiano sia ormai giunta al termine. Max non è però l'unico sotto la lente di ingrandimento: sono molti i giocatori sotto accusa. Da Alcaraz a Milik, passando per Gatti, Weah e Locatelli, contro il Cagliari quasi tutta la squadra ha faticato e ora è sotto la lente di ingrandimento. Si prospetta un'estate di cambiamenti, nessuno può dirsi veramente al sicuro.