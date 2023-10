Ex Juve, il ritorno di Hernanes: il brasiliano giocherà in Italia

Hernanes, ex giocatore tra le altre della Juventus, sarebbe in procinto di scendere in campo in Italia: il giocatore ha firmato per il Sale

A 38 anni, il centrocampista brasiliano, soprannominato Il Profeta, non ha dunque alcuna intenzione di smettere. Approdato in Italia nell'estate del 2010 dal San Paolo, alla Lazio, il giocatore ha ben figurato in biancoceleste nel ruolo di centrocampista. Dopo tre stagioni e mezza nella squadra capitolina, il suo passaggio all'Inter. Da allora, nonostante il buono spazio trovato, il giocatore non ha più giocato ai livelli delle stagioni precedenti. Dopo un annata e mezza in nerazzurro, il passaggio alla Juventus a campionato iniziato. Sono 35 le presenze totali in bianconero con 2 gol all'attivo.