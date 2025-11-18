Ex Juve, il figlio di Buffon è formidabile: 6 gol nella sosta nazionali!

Il giovane talento del Pisa, figlio dell'ex leggenda della Juve è stato un grande protagonista durante l'ultima sosta per le nazionali

Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda della Juve Gigi, ha avuto grandi soddisfazioni durante questa sosta nazionali. Il ragazzo classe 2007 è reduce da due triplette con la nazionale Under 19 della Repubblica Ceca, Paese della madre Alena Seredova. Il centravanti dei nerazzurri ha segnato tre gol anche nel 4-0 contro l’Irlanda del Nord.

Il giocatore del Pisa ha sbloccato il risultato al 35′ e raddoppiato dopo appena 7 minuti. Buffon ha poi trovato il terzo gol al 59′ prima di essere sostituito al 76′. Il ragazzo del Pisa chiude così la pausa di novembre con 6 gol. Il ragazzo è ancora convocabile dalla Nazionale azzurra.