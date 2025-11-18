Ex Juve, il figlio di Buffon è formidabile: 6 gol nella sosta nazionali!

Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda della Juve Gigi, ha avuto grandi soddisfazioni durante questa sosta nazionali. Il ragazzo classe 2007 è reduce da due triplette con la nazionale Under 19 della Repubblica Ceca, Paese della madre Alena Seredova. Il centravanti dei nerazzurri ha segnato tre gol anche nel 4-0 contro l’Irlanda del Nord.
Il giocatore del Pisa ha sbloccato il risultato al 35′ e raddoppiato dopo appena 7 minuti. Buffon ha poi trovato il terzo gol al 59′ prima di essere sostituito al 76′. Il ragazzo del Pisa chiude così la pausa di novembre con 6 gol. Il ragazzo è ancora convocabile dalla Nazionale azzurra.