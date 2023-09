Ex Juve, giornata nera per Bonucci: sconfitta e mancato esordio

Mentre a Torino la Juventus piega la Lazio vincendo per 3-1, le cose vanno meno bene al fresco ex bianconero Leonardo Bonucci. La sua Union Berlino deve registrare il secondo KO consecutivo in Bundesliga. Ancora una volta, la nuova squadra del difensore italiano cade in casa, questa volta per mano del Wolfsburg impostosi per 2-1.