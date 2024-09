Ex Juve, Gemmi: “All’Empoli serviva uno come De Sciglio”

Roberto Gemmi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato dell'arrivo dalla Juventus di Mattia De Sciglio, spiegando le ragioni dell'acquisto

Intervenuto in conferenza stampa, ha parlato il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi. Tra gli argomenti discussi in sala c’è quello dell’innesto tra le fila della squadra di Mattia De Sciglio, giunto in prestito dalla Juventus. Ecco le sue parole: “Questo mercato è stato complicato e più si andrà avanti più lo sarà. Faccio molta fatica a capire perché dura così tanto, tutti siamo che è sbagliato ma non ci diamo il perché. Abbiamo fatto un mercato con gli obiettivi che avevamo in testa io e il mister. Mi sento molto col mister, è nella logica, mi è stato molto d’aiuto anche perché ha più esperienza di me in questa categoria. Poi io penso più a quello che non sono riusciti a fare. Anjorin lo avevo seguito, era un giocatore molto attenzionato. Abbiamo deciso di provare a fare questa operazione con un club molto importante per trovare la strada giusta per portarlo a Empoli in proprietà. Ci siamo mossi grazie ai vari rapporti. Nei primi allenamenti mi ha impressionato ma ciò non mi condiziona, perché sul calcio d’agosto bisogna sempre avere calma, serve tempo. Su De Sciglio ci serviva un giocatore di esperienza, che potesse aiutarci nello spogliatoio e che fosse disponibile a giocare in più ruoli”.

Gemmi: “Non siamo in difficoltà”

Il direttore sportivo dell’Empoli ha parlato poi della sessione di calciomercato del club: “Non c’è stata un’operazione che mi fa tenere il magone, hai mille idee, approfondisci e poi non prendi magari quel giocatore. Per quanto riguarda le uscite sono nate da richieste precise dei giocatori stessi di cambiare aria e abbiamo dato un valore all’operazione. Abbiamo cercato di sostituirli nella maniera più adeguata. Era quello che avevo sempre voluto, ho grande entusiasmo, La filosofia del club non si allontana da quella degli altri club, ognuno ha il suo parametro. Siamo stati molto bravi nella quantità del lavoro prodotto, poi vedremo il rendimento. Il mercato dell’Empoli rispecchia quello delle altre squadre, non siamo in difficoltà. Altrimenti diamo un segnale travisante, abbiamo sempre investito e continueremo a farlo. Chiunque vuole vendere a cifre superiori, ma poi c’è da fare i conti col mercato. Sostenibilità c’è stata ma poi dirà il campo se avremo fatto la rosa giusta”.