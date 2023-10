Ex Juve, Di Francesco rivela: “Kaio Jorge è recuperato”

Buone notizie per l'ex Juve e ora in prestito al Frosinone Kaio Jorge: infortunio alle spalle, il rientro si avvicina

Sul caso scommesse che ha coinvolto la Juve e tutta la Serie A ha aggiunto: " Bisogna differenziare il discorso delle scommesse quando si fa qualcosa per alterare il risultato o quando si parla di ludopatia . Per me va preso con le molle e ne devono parlare persone competenti".

"Diverso è quando si paga qualcuno per alterare il risultato di una gara, questo credo sia ancora peggio. Parlo in primis di mio figlio che è un calciatore ma preferisce leggere piuttosto che scommettere e questo perchè da papà l'ho educato cosi. Ora sento tanto falso moralismo. E' giusto far capire che ci sono errori che non vanno commessi ma il messaggio deve essere costruttivo e non distruttivo", ha concluso.