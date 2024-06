Ex Juve, De Ligt: “Momento duro. Uno psicologo mi sta aiutando”

De Ligt, ex difensore della Juve, ha spiegato di come sta affrontando questo momento delicato della carriera con il supporto di uno psicologo

Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match di Euro2024 contro l’Austria, Matthijs De Ligt, difensore dell’Olanda e del Bayern Monaco, ha parlato del suo momento di carriera. L’ex Juventus starebbe faticando a ritagliarsi spazio con la sua Nazionale e anche in Bundesliga non vivrebbe un momento entusiasmante. Il giocatore ha ammesso di risentirne, tanto da aver chiesto un supporto psicologico per stare meglio.

Le parole di De Ligt

Ecco le sue parole: “Certi momenti possono essere duri. Parlarne con qualcuno può aiutare così magari ti senti più ‘leggero’ e puoi rimettere le energie sul campo, invece di perdere tempo con certi pensieri negativi. Così continuo ad allenarmi per migliorare me stesso. Con le cinque sostituzioni c’è modo di trovare spazio? Sì, puoi essere contento anche se fai la riserva ed entri ma diciamo che senti meno certe sensazioni se la tua partecipazione è stata marginale. Anche una vittoria non ha lo stesso sapore. Eppure sentivo di essere in buona forma e infatti poi l’ho dimostrato nel Bayern. Comunque durante la mia carriera nel calcio ho imparato che l’inizio di una stagione o di un grande torneo sembra sempre bello, ma ciò che conta è la fine. Vedere fin dove sei arrivato. Per questo ora sono relativamente calmo: ho la sensazione che nel corso di questo torneo qualcosa accadrà, e mi permetterà di dimostrare che sono ancora un giocatore importante”.