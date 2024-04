De Ligt: “Dopo l’Ajax sono molto migliorato. Sulla Juve…”

Matthijs De Ligt, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Sono soddisfatto, ho giocato tutte le partite con il Bayern e lo scorso anno è stato grandioso. Ora siamo in semifinale di Champions, la mia carriera è stata una linea sempre in crescita cominciata all'Ajax. La mia aspettativa è che continui. Ho avuto i miei alti e bassi, se ripenso ai miei tempi all'Ajax e a dove sono adesso, direi che ci sono stati dei buoni passi avanti. Sono migliorato sotto certi aspetti, meno in altri. Quando giochi a certi livelli ci sono tanti soldi in ballo e la posta in palio è davvero alta. C'è meno spazio per errori, soprattuttto per un difensore centrale. Ho vinto campionati in Italia e in Germania, per un 24enne è molto buono".