Ex Juve, Bonucci: “In estate c’era la Lazio. Futuro? So già cosa fare…”

Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Bonucci ha parlato del suo (recente) passato e del futuro. L'ex capitano della Juventus , oggi all' Union Berlino , ha raccontato le dinamiche di calciomercato di questa estate. Il difensore ha ammesso che la scelta sul dove accasarsi dopo essere stato messo ai margini dal club bianconero era proprio tra la squadra tedesca e la Lazio . Ecco le sue parole: "Avevo due opzioni, una era la Lazio e l'altra l' Union Berlino . A fine agosto ho scelto la Germania, ho visto le prime due partite di Bundesliga ed ero molto felice di venire qui per l’atmosfera, i tifosi, la squadra. Poi ho parlato con l’allenatore e ho deciso di trasferirmi qui".

Per l'ex Juventus, la prima esperienza in una squadra estera potrebbe essere anche l'ultima della sua carriera. In merito a questo, Bonucci ha rivelato le sue prime idee per quando sarà giunta al termine la stagione: "Forse sarà la mia ultima esperienza da calciatore. Penso che questa decisione sia molto importante. Ho giocato 20 anni in Italia e penso che questa decisione sia molto importante perché a fine carriera voglio fare l’allenatore".