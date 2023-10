Ex Juve, ansia Dybala: le ultime sulle condizioni del giocatore

In attesa di una comunicazione ufficiale, attesa per oggi, divampa la speranza in casa Roma sulle condizioni di Paulo Dybala. L'ex attaccante della Juventus era uscito per infortunio nel corso del match disputato dai giallorossi in casa del Cagliari e vinto con il risultato di 4-1. Dopo il trauma, il calciatore ha chiesto subito la sostituzione, nascondendo a stento la disperazione.