Parla l'ex Capello: "Juve, sei un cantiere aperto. Ma con Tudor..."

Alla vigilia dei sorteggi per la Champions League, a Montecarlo, ha parlato l'ex allenatore della Juve Fabio Capello

Alla vigilia del sorteggio Champions, a Montecarlo, l’ex allenatore della Juve, Fabio Capello, ha analizzato le prospettive dei club italiani. Tra questi, ha parlato anche dei bianconeri. Ecco le sue parole: “Le inglesi che hanno portato a termine acquisti spaventosi a cifre spaventose, Real Madrid e Barcellona che possono calare sul tavolo assi di livello mondiale, il Bayern Monaco che si è rinforzato ed è più maturo di un anno fa, il PSG campione in carica che è diventato una grande realtà: scrutando l’orizzonte della prossima Champions, vedo una montagna da scalare. Oggi più di ieri, perché tutte le big d’Europa si sono rinforzate e il livello rispetto a un anno fa si è alzato. E allora? Allora armiamoci di grinta e di fiducia, perché lottare con i giganti e arrivare in cima è possibile.

Juventus e Atalanta sono due cantieri aperti, ma ci sono motivi per essere ottimisti. I bianconeri hanno trovato in Tudor una guida sicura, che conosce la squadra e bada all’essenziale: lo aiuteranno la maturità di Yildiz, capace di giocate eccezionali, il ritorno di Bremer, che con Gatti forma una coppia di ferro, e l’orgoglio di Vlahovic. A Bergamo, dopo l’addio di Gasperini, spetta a Juric la missione più delicata, quella cioè di non disperdere il capitale maturato negli ultimi anni. Non sarà facile, specialmente dopo la partenza di Retegui, ma potrebbero essere proprio i giocatori, ormai abituati alla Champions, ad aiutare il nuovo allenatore.