EL, Roma sconfitta in finale. I tifosi della Juve: “1/3, sognando il triplete”

Molti tifosi della Juve, però, nonostante tutto non sono riusciti a non emozionarsi di fronte alle lacrime di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è ancora nei cuori dei sostenitori della Vecchia Signora, che non l'hanno mai dimenticato: "Non piangere Paulo, le finali le perde solo chi le gioca". E poi ancora: "Se godete delle lacrime di Dybala probabilmente avete qualche problema interno vostro. Consiglio non richiesto, fatevi curare". Ora non resta che scoprire quale saranno i risultati di Fiorentina-West Ham in Conference League e Manchester City-Inter in Champions League. Da che parte staranno i tifosi della Juve?