Dalla Juve alle lacrime di Dybala alla Roma: Siviglia bestia nera delle italiane

"Questo club è abituato a giocare in Champions League e in Europa League da 15 o 20 anni. Andare in finale sarebbe la cosa più importante che abbia mai fatto nel calcio. Ho fatto grandi cose in altre squadre, ma non più di questa. Una finale europea significherebbe portare avanti la tradizione del club, che arriva in finale quasi ogni anno e di solito vince", aveva detto l'allenatore del Siviglia Mendilibar prima della semifinale di andata contro la Juve. Alla fine la squadra spagnola in finale ci è arrivata, e non a caso l'ha pure vinta battendo la Roma. A posteriori le parole del tecnico spagnolo sembrano quasi una premonizione.