Espulsione Kalulu, De Rossi: “Un bene che abbia fatto il giro del mondo”

Anche l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha commentato quanto avvenuto in Inter-Juve e l'espulsione di Pierre Kalulu

L’allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha commentato quanto avvenuto in Inter-Juve e ha parlato del VAR in merito all’espulsione di Pierre Kalulu. Di seguito le parole del tecnico ai microfoni di Rai Radio: “Sono stato uno dei primi ad essere contento dell’inserimento del Var e forse anche uno dei primi non a pentirsi.

Tuttvavia, dobbiamo renderci conto che, per la persona che manda avanti e indietro i frame e per il regolamento, su alcune cose saremo sempre lì a rincorrerci. L’unica cosa positiva di quello che è successo è che la partita fosse Juve-Inter. Questo episodio ha fatto il giro del mondo: in Italia pesa.

La regola più stupida del VAR, e lo dico da tre anni, è che il secondo giallo sia meno grave del rosso diretto, sarebbe facile cambiarla in due giorni. Ogni secondo giallo da domani si revisiona, ma non voglio fare il fenomeno. Magari ci sono meccanismi da mettere d’accordo tante teste, ma nella fattispecie di sabato sera credo sia difficile trovare qualcuno non d’accordo sul fatto che un secondo giallo sia tanto grave quanto un rosso diretto.”