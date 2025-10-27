ESONERO TUDOR| L’annuncio della Juventus
ESONERO TUDOR| L’annuncio della Juventus

Lorenzo Focolari
27 Ottobre, 12:54
Igor Tudor
La Juventus ha comunicato sul sito ufficiale l’esonero di Igor Tudor

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore Igor Tudor. Di seguito il comunicato:

Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.”

