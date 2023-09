ESCLUSIVA JUVENEWS / Bucchi: “Allegri? Leggo tante critiche ma…”

“Molto combattuta e aperta a ogni pronostico. La squadra di Zanetti è sbarazzina, non disputa mai i match per perderli. Guardate che cosa è accaduto al Castellani la scorsa stagione…”.

“A me il secondo tempo della Juve contro il Bologna è piaciuto. Leggo di tante critiche a Allegri e alla società, però - secondo me - i bianconeri si sono mossi bene, anche nel pre-campionato abbiamo visto qualcosa di interessante. Credo che Allegri abbia influito fondamentalmente su un punto…”.

“Allegri non avrà le coppe e potrà lavorare di più sulla squadra in settimana. Sembrano dettagli da poco, ma fidatevi che per un allenatore che ambisce a vincere lo scudetto, poter disputare meno partite ufficiali in mezzo alla settimana, fa la differenza”.