ESCLUSIVA JUVENEWS / Schincaglia: “Scudetto? No…”

In casa Juventus si parla e si discute di quello che sta accadendo non solo sul mercato, ma anche rispetto al match con il Bologna

Riguardo alla brusca frenata della Juve contro il Bologna, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Maurizio Schincaglia , calciatore bianconero nella stagione 1976-1977, ex tecnico di nomea nel Settore Giovanile della Vecchia Signora.

“Sinceramente? Non vedo affatto una Juve competitiva per lo scudetto…”.

Per quali ragioni?

“Perché farà altre partite insufficienti come quella contro il Bologna. Lo scudetto, in questo modo, non puoi pensare di vincerlo”.